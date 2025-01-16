شكرا لقرائتكم خبر عن البديوي: أتمنى أن يسهم وقف إطلاق النار في عودة الأمن إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بخطوة اتفاق إعلان وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب معاليه عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في استعادة الأمن والسلام في قطاع غزة، ووصول المساعدات الإنسانية إلى سكانها، وعودة النازحين إلى ديارهم، بعد الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وأدت إلى قتل عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية، وتدهور الأوضاع الإنسانية على نحو غير مسبوق.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، وعملها الدؤوب مع جميع الأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق.

كما جدد التأكيد لمواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما في ذلك قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين.

عودة الهدوء المستدام إلى غزة

أوردت قناة "القاهرة الإخبارية" الأربعاء أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة الاحتلال والفصائل الفلسطينية الذي أعلنت قطر التوصل إليه، يهدف الى الإفراج عن "جميع المحتجزين" في غزة وعودة "الهدوء المستدام" الى القطاع الفلسطيني.



موعد بدء تنفيذ الاتفاق

ونقلت القناة المقرّبة من السلطات المصرية عن مصادر قولها إن اتفاق وقف إطلاق النار "يهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة من مدنيين وجنود سواء كانوا على قيد الحياة أم غير ذلك".

وأكد رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في مؤتمر صحفي عقد قبل قليل في الدوحة، مشيرًا الى أنه سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وكان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر بيانًا قال فيه إن "بنودًا عدّة من الإطار بقيت غير محلولة، ونأمل أن تجري تسوية التفاصيل هذه الليلة"، بعد أن أعلنت مصادر متابعة للمفاوضات التوصل إلى اتفاق.