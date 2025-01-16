شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أخشى من إضعاف ترامب "روح أمريكا" بعد توليه الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه الرئيس الأمريكي جو بايدن من المخاطر التي تحيق "بروح أمريكا"، مع استعداده لتوجيه خطابه الوداعي إلى الأمة قبل عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى الرئاسة.

ووجه بايدن رسالة إلى الشعب الأمريكي تضمنت انتقادًا ضمنيًا لترامب.

وجاء في الرسالة: "لقد ترشحت للرئاسة لأني كنت على قناعة بأن روح أمريكا على المحك، هويتنا كانت على المحك، وما زال الأمر كذلك".

وأضاف: "التاريخ بين أيديكم، القوة بين أيديكم، فكرة الولايات المتحدة بين أيديكم، ما علينا سوى أن نحافظ على إيماننا وأن نتذكر من نكون".

أمريكا كانت في خطر

قال بايدن إن الولايات المتحدة أقوى مما كانت عليه قبل 4 سنوات عندما كانت في خطر بعد ولاية ترامب التي اتسمت بالفوضى وجائحة كوفيد وما سمّاه "أسوأ هجوم على ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية".



كان بايدن أدى اليمين الدستورية بعد أيام فقط على هجوم مناصرين لترامب في السادس من يناير على مقر الكونجرس الأمريكي في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات التي خسرها الملياردير الأمريكي أمام منافسه الديموقراطي.

ولم يذكر ترامب بالاسم، لكن كلماته تضمنت استعادة لخطابات سابقة قال فيها إنه قرر الترشح في انتخابات 2020 لأن "روح" الولايات المتحدة في خطر بسبب ترامب ومناصريه.

إنجازات في الرعاية الصحية والمناخ

قال بايدن إنه طلب من البيت الأبيض أيضًا إصدار قائمة مطولة بما وصفها بأنها إنجازات إدارته في قضايا تتراوح من الاقتصاد إلى الرعاية الصحية والمناخ.

وشدد على أن الولايات المتحدة لديها "أقوى اقتصاد في العالم" وبصدد خفض التضخم، وذلك على الرغم من أن الغضب الشعبي من غلاء المعيشة شكّل عاملًا رئيسيًا في خسارة الديمقراطيين للانتخابات.