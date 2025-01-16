شكرا لقرائتكم خبر عن المستقلين الجدد: الوصول لوقف الحرب على غزه انتصارًا للثوابت المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب المستقلين الجدد بأن الوصول لاتفاق وقف النار في غزة ووقف الحرب بعد ما يقرب من 15 شهر هو انتصار للثوابت المصريه وثمرة ماراثون طويل من الجهود المصرية لوقف الحرب على غزة.

وقال دكتور هشام عناني رئيس الحزب إن وقف الحرب علي غزه مع انسحاب قوات الاحتلال من غزه هو فشل لسيناريو التهجير الذي كان يخطط له نتنياهو ورفضه مصر رفضا مطلقا.

وأضاف عناني أن ثبات الموقف المصري منذ بداية الحرب كان له أكبر الأثر في الحفاظ علي القضيه الفلسطينيه من محاولة تصفيتها علي حساب دول الجوار.

واعتبر دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب أن وقف إطلاق النار وعوده السكان لشمال غزه سيعيد القضية للمربع الأول وهو انتصار للشعب الفلسطيني رغم تضحياته الكبيرة.

واكد الحزب علي أن وقف الحرب على غزه سيتبعه فتح المعابر لتعود الكرة في الملعب المصري والذي أثبت منذ اللحظه الأولى أن مصر كانت وستظل شريان الحياه إلى غزة.



