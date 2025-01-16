بطولة إيطاليا: بولونيا يفرمل إنتر ويسدي خدمة لنابولي

الرياص - اسماء السيد - روما : أسدى بولونيا خدمة إلى نابولي المتصدر عندما أوقف الانتصارات المتتالية لإنتر ميلان حامل اللقب عند ستة بعدما أرغمه على التعادل 2 2 الأربعاء على ملعب سان سيرو في ميلانو في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إيطاليا في كرة القدم.

وبكر بولونيا، مفاجأة الموسم الماضي بقيادة مدربه تياغو موتا المنتقل هذا الموسم الى تدريب يوفنتوس، بالتسجيل عبر مهاجمه الأرجنتيني سانتياغو كاسترو في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من 20 مترا سكنت مرمى الحارس الدولي السويسري يان سومر.

لكن فرحة الضيوف لم تدم سوى أربع دقائق حيث أدرك المدافع الدولي الهولندي دنزل دمفريس التعادل عندما استغل كرة مرتدة من الحارس البولندي لوكاش سكوروبسكي اثر تسديدة للمدافع الدولي فيديريكو ديماركو (19).

ومنح القائد المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس التقدم لحامل اللقب في الدقيقة الاولى من الشوط الأول اثر تمريرة من ديماركو.

ونجح الضيوف في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني عبر لاعب وسطه السويدي إميل هولم اثر تمريرة من المهاجم الدولي ريكاردو أورسوليني (64).

وفشل إنتر، العائد الى قواعده عقب خسارته لقب الكأس السوبر المحلية المتوج بها في الاعوام الثلاثة الاخيرة، بسقوطه المثير أمام غريمه وجاره ميلان 2 3 في الرياض، في تحقيق فوزه السادس تواليا والرابع عشر هذا الموسم، ففرط في فرصة تشديد الخناق بفارق نقطة واحدة عن نابولي المتصدر.