سر الصفقة.. مبعوث ترامب يصدم نتانياهو ويجبره على الموافقة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشف بيتر بومونت المراسل الدولي الكبير لصحيفة "الغارديان" البريطانية كواليس وأسرار اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وبمعرفته بالأجواء هناك لسابق عمله مراسلاً من القدس، فقد أشار بومنونت في تحليله إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب استخدم أسلوب الصدمة والصرامة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنانياهو.

حيث يتعامل نتانياهو طوال الوقت مع ترامب باعتباره الصديق المقرب له، ولكن ترامب أظهر وجهاً صارماً على نحو صادم، مما دفع نتانياهو للموافقة على إبرام الصفقة، كما يرى بومونت.

فقد فاجأت المكالمة الهاتفية التي أجراها المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

ففي اتصال هاتفي من الدوحة في قطر مساء الجمعة الماضي، أعلن ويتكوف أنه قادم إلى إسرائيل وسيلتقي نتانياهو، وتجاهل ويتكوف (67 عاماً) وهو محام وملياردير ومطور عقارات اقتراح مساعدي نتانياهو بعقد اللقاء بمجرد انتهاء يوم الراحة اليهودي، وأصر على أن يلتقيا في الصباح.

وسائل الإعلام الإسرائيلية وصفت الاجتماع بأنه "متوتر"، فقد ألقى ويتكوف رسالته، وأكد أن الرئيس المنتخب يريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن "الآن"، ويريد إنهاء الحرب في غزة "الآن".

وقال مسؤول حكومي إسرائيلي كبير لقناة 14 التي تعتبر بوقا لنتانياهو: "ما حدث هو أن ويتكوف نقل رسالة صارمة من الرئيس الأميركي القادم، الذي طالب بشكل لا لبس فيه بإبرام الاتفاق".

صدمة نتانياهو

في مقال كتبه في صحيفة يديعوت أحرونوت اليومية هذا الأسبوع، لخص ناداف إيال الموقف الذي يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي وأقرب مساعديه. "لقد أدرك نتانياهو فجأة أين يقفون مع الرئيس الأميركي الجديد. لقد أدركوا أن ترامب يتحدث بوتيرة سريعة، ولن يتمكنوا أبدا من التفوق عليه.

ولم يكن ويتكوف هو الشخص الوحيد الذي يعمل على التوصل إلى اتفاق. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، وحتى هذا الأسبوع، كان الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، ووزير خارجيته أنتوني بلينكن، وشخصيات بارزة من مصر وتركيا والخليج ــ وهم جميعا وسطاء في المفاوضات الطويلة الأمد ــ يعملون على الضغط على إسرائيل وحماس لإنهاء المحادثات.

وفي يوم الاثنين، تحدث رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم كالين مع أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، مطالبا أنقرة بممارسة ضغوط عليها.

لقد أصبحت القضايا التي كانت تشكل نقاط خلاف لعدة أشهر، وخاصة بالنسبة لنتانياهو، الذي تراجع في وقت سابق من هذا العام عن صفقة كان قد روج لها بنفسه، فجأة قابلة للتفاوض.

وعلى الرغم من التفاؤل المتزايد بأن الجانبين يقتربان بسرعة من التوصل إلى اتفاق، فإن الأيام التي أعقبت اجتماع ويتكوف مع نتانياهو تميزت بسلسلة من الأزمات حول التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك مزاعم المناورات حتى الساعات الأخيرة، والرسائل المتناقضة.

ظهر الأربعاء.. بداية الانفراجة الحقيقية

ولكن بحلول ظهر الأربعاء، بدأت المؤشرات تشير بسرعة إلى أن الاتفاق وشيك، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أنه سيعود إلى إسرائيل من رحلة إلى الخارج ليكون متاحا للتصويت على الاتفاق.

وسارع ترامب بنفسه إلى الحصول على الأسبقية في موقع Truth Social يوم الأربعاء، وكتب ترامب في تغريدة "إن اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في تشرين الثاني (نوفمبر)، لأنه أشار إلى العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة الجميع".

وتابع :"أنا سعيد للغاية بعودة الرهائن الأميركيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع مع عائلاتهم وأحبائهم".

حفظ ماء الوجه للجميع

إن الاتفاق يسمح بعنصر من عناصر حفظ ماء الوجه لكلا الجانبين. وبالنسبة لنتانياهو، الذي أقسم على القتال حتى تحقيق نصر "كامل" ــ وإن كان غير واضح المعالم وغير قابل للتحقيق ــ فإن الإفراج الموعود عن الرهائن الأحياء والجثث في الفئة الإنسانية المزعومة من النساء والأطفال والمرضى يقربه من الرأي السائد بين أغلب الإسرائيليين بأن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن لابد أن يكون أولوية.

بالنسبة لحماس، فإن التنازلات التي قدمتها إسرائيل بشأن الانسحاب من المناطق العازلة مثل ممر نتساريم والموافقة على عودة المدنيين إلى شمال غزة ـ ولو بعد فحصهم ـ أقرب إلى موقفها المتطرف القائل بأن التوصل إلى اتفاق شامل لن يكون ممكناً إلا بنهاية القتال وانسحاب القوات الإسرائيلية. ولكن بين هذا وذاك تظل هناك العديد من المناطق الرمادية والأسئلة التي لم يتم حلها.

ونظرا لشكل الاتفاق، فإن أحد الأسئلة الأكثر إلحاحا بالنسبة لنتانياهو هو لماذا لم يقبل اتفاقا مماثلا عُرض عليه في أيار (مايو) 2024.

نتانياهو خضع لكماشة بايدن وترامب

ولم يفت المعلقون الإسرائيليون استعداد نتانياهو للتعامل في اللحظة الأخيرة تحت ضغط ترامب - متحديا أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه بما في ذلك إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش.

"أتساءل أين ذهبت كل هذه العقبات؟"، كتب بن كاسبيت في صحيفة معاريف العبرية اليومية. "كل هذه الشروط؟ كل هذه الخدع السخيفة التي أطلقها الزعيم وترددت أصداؤها على لسان المتحدثين باسمه؟

"وماذا عن ممر فيلادلفيا على الحدود مع مصر؟ كل العقبات التي ظهرت في اللحظات الحاسمة في المفاوضات، وكل التصريحات التي صدرت، بما في ذلك العديد من التصريحات حول أن إسرائيل لن ترحل أبدًا، ولن تتوقف أبدًا، ولن تستسلم أبدًا.. أين هي؟"

وفي حين واجه نتانياهو حركة كماشة من جانب الرؤساء الأميركيين الحاليين والمغادرين، فإنه شهد أيضاً تغييراً في ظروفه السياسية الخاصة، مما فتح الطريق أمام المزيد من المرونة.

إن النجاح النسبي الذي حققته إسرائيل في حربها ضد حزب الله في لبنان وعلى نطاق أوسع ضد "محور المقاومة" الإيراني ــ حتى لو لم تشهد العودة المتوقعة للعديد من الإسرائيليين إلى شمال البلاد حيث نزحوا ــ قد قدم قدراً من الراحة يمكن الحديث عنه.

لقد تغيرت الحسابات الصعبة لائتلاف نتانياهو اليميني المتطرف أيضا، وخاصة مع عودة منافسه السابق في حزب الليكود جدعون ساعر وكتله في أيلول (سبتمبر)، مما أدى إلى تقويض نفوذ بن غفير واليمين المتطرف.

وبدا أن بن غفير نفسه يقبل الأمر المحتوم، حيث تفاخر أمام دائرته الانتخابية بأن حزبه نجح في منع التوصل إلى اتفاق في مناسبات عديدة سابقة.

كل هذا جعل الحياة معقدة بالنسبة لوكلاء نتانياهو الذين تحدثوا في السابق عن عزم رئيس الوزراء الإسرائيلي ومدى الصداقة التي سيكون عليها ترامب تجاه إسرائيل.

"إن الضغوط التي يمارسها ترامب الآن ليست من النوع الذي توقعته إسرائيل منه"، هكذا عبر المعلق اليميني جاكوب باردوغو على القناة 14 يوم الاثنين. "الضغوط هي جوهر الأمر".