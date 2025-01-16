شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض ملحوظ.. سعر الدولار فى مصر اليوم بمستهل التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد الخميس، 16 يناير 2025 07:00 ص

سجل سعر الدولار فى البنوك فى مستهل تعاملات اليوم الخميس بالبنوك المصرية حالة من الاستقرار الملحوظ ، بعد الهبوط الملحوظ في سعر الدولار أمس بختام التداولات. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 50.39 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.39 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.39 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.38 جنيه للشراء. 50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.39 جنيه للشراء. 50.40 جنيه للبيع.

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