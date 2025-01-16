شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنكو» التابعة لـ«باتك» توقع اتفاقية مع شركة رؤى الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.