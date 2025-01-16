شكرا لقرائتكم خبر عن «أمنكو» التابعة لـ«باتك» توقع اتفاقية مع شركة رؤى الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية توقيع شركتها التابعة الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "أمنكو"، أمس، اتفاقية إطارية لمدة ثلاث سنوات مع شركة رؤى الحرم المكي بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الإطارية.
ويتضمن العقد اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وسيكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة، وسينعكس ذلك اعتبارًا من تاريخ استلام أول أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد بموجب أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين استنادا لقائمة الأسعار الواردة في الاتفاقية الإطارية.
ويتضمن العقد اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات الأمنية المدنية الخاصة، فيما تبلغ مدة العقد 3 سنوات.
وسيكون لهذه الاتفاقية أثر مالي إيجابي على الشركة، وسينعكس ذلك اعتبارًا من تاريخ استلام أول أوامر الشراء بعد الاتفاق بين الطرفين.