ما هو الـ «دراي شامبو»؟.. اتجهت له الفتيات لاستعادة جمال الشعر في دقائق دون مكواة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تجفيف الشعر عقب غسله وتصفيفه جيدًا، مع إزالة المتبقي من المياه، أحد الأمور التي تستغرق وقتًا طويلًا، خاصة إن كان الشعر دهنيا، ويفرز العديد من الزيوت الدهنية التي تحتاج لغسلها بشكل منتظم للحفاظ على صحته ولمعانه دون زيوت دهنية، فضلًا عن الحصول على مظهر صحي جاف، لذا اتجهت العديد من الفتيات لاستخدام الـ«دراي شامبو»

ما هو الـ«دراي شامبو» التي اتجهت له الفتيات مؤخرًا؟

والشامبو الجاف «دراي شامبو» هو بخاخ يستخدم بديلًا عن الشامبو التقليدي، إذ يعيد لشعرك مظهرا لطيفا ونظيفا بشكل سريع دون حاجة لغسله، وذلك لاحتوائه على الكحول وعلى مجموعة من المكونات الجافة التي تمتص الدهون والزيوت الزائدة من خصلات الشعر ومن فروة الرأس، بمجرد ملامسته، فهو الحل الأكثر سرعة للفتيات، خاصة بعد التمرين أو بعد مرور أيام من غسل الشعر، وقبل الخروج من المنزل، وذلك وفقًا للموقع الطبي webmd.

ما فوائد الـ«دراي شامبو»؟

- تنظيف فروة وخصلات الشعر

الشامبو الجاف «دراي شامبو» له القدرة على تنظيف فروة وخصلات شعرك بسرعة ودون الحاجة للغسل مرارًا وتكرارًا، فهو يمتص أي زيوت زائدة تتراكم عادةً بين الغسلات وجزيئات العرق، فقط ضعيه على الدهنية من شعرك، وانتظري لمدة 30 ثانية، ثم استخدمي أصابعك لتدليك خصلات شعرك دون الحاجة لاستحمام الماء.

- الرائحة النظيفة

يمكن لـ«دراي شامبو» أن يمنح شعرك في اليوم الثاني الانتعاش الذي يحتاجه، مع الرائحة المميزة، نظرًا لأنه يمتص العرق .

- يحافظ على الشعر الكيرلي

يحافظ الشامبو الجاف على خصلات الشعر الكيرلي المجعدة، دون أن يؤثر عليها، بل يتركها أكثر كثافة ولمعان.

- يحافظ على الشعر المصبوغ لفترة أطول

واحدة من أفضل فوائد الشامبو الجاف أنه يسمح بغسل شعرك بشكل أقل، بالنسبة لأصحاب الشعر المصبوغ، فهذه فائدة إضافية، فمع مرور الوقت، يمكن لغسل الشعر أن يزيل اللون من الشعر المصبوغ بشكل طبيعي، ومع ذلك، فإن عدد مرات الغسل الأقل يسمح لك بالحفاظ على الشعر الملون لفترة أطول.

- يوفر لك الوقت

لا يتعلق الشامبو الجاف بمدى جودة تنظيف الشعر الدهني فحسب، بل يتعلق أيضًا بمدى سرعة القيام بذلك، فالغسيل والشطف إلى التجفيف والتصفيف، يمكن أن تستغرق عملية تصفيف شعرك ما يصل إلى بضع ساعات اعتمادًا على كمية الشعر ونوع الشعر والتصفيف المرغوب، وهنا يأتي الشامبو الجاف في توفير المزيد من الوقت.

كيفية استخدام الشامبو الجاف «دراي شامبو»؟

يستطيع الـ «دراي شامبو» إزالة الزيوت والشحوم من فروة رأسك، مما يجعل شعرك نظيفًا دون غسله، بسبب مكوناته الفعالة التي من شأنها تمتص الزيوت والعرق والروائح من شعرك، وجعله أكثر صحة ونظافة لفترة أطول.

وتختلف طريقة استعمال الشامبو الجاف أو «دراي شامبو»، باختلاف نوع الشعر، وطوله، وكمية الزيوت والدهون التي يفرزها، ويمكن استخدامه على النحو التالي:

لاستعمال الشامبو الجاف اتبع الخطوات الآتية:

قم برش القليل من الشامبو الجاف من على بعد 15 سنتيمترا قرب جذور الشعر في المناطق الدهنية.

كرر العملية حتى تغطي جذور الشعر في المناطق الدهنية.

قم بتدليك فروة الرأس جيدًا باستخدام أطراف أصابعك لتوزيع الشامبو الجاف بشكل متساوٍ على شعر الرأس.

قم بتمشيط الشعر.