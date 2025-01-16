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شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" توقع مذكرة تعاون لتعزيز كفاءة الأصول والمرافق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّعت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس الأربعاء، مذكرة تعاون مع الشركة السعودية لإدارة المرافق (FMTECH) بهدف تعزيز كفاءة الأصول والمرافق وخدماتها في الحرمين الشريفين؛ لتحقيق الاستدامة في إدارة الأصول والمرافق، بما يلبي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز رسم خارطة طريق مشتركة؛ لتحديد سبل التعاون الحالية والمستقبلية، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث، لتحقيق شراكة إستراتيجية مثمرة.
وأفادت الهيئة أن هذا التعاون يعكس التزامها برفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تجربة الحجاج والمعتمرين على رأس أولوياتها، واعتماد أحدث تقنيات إدارة الأصول والمرافق لضمان الكفاءة والاستدامة.
أعمال التطويروتشمل المذكرة وضع خطة عمل في عدة مجالات، أبرزها تأهيل الكوادر من خلال تدريب العاملين في قطاع إدارة المرافق والاستفادة من خبرات المتخصصين في مجالات إدارة الأصول والمرافق عبر استشارات وبرامج تدريبية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات والندوات العلمية والمنتديات التخصصية، التي تسهم في تبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الطرفين، إضافة إلى تطوير فرص التعاون في العمل على مشاريع تطويرية مشتركة في الحرمين الشريفين والمرافق التابعة لهما ودعم جهود التوطين من خلال تقديم كوادر هندسية وفنية وتقنية متخصصة، من الرجال والنساء، لتشغيل الأنظمة الحيوية في الحرمين الشريفين.
وأفادت الهيئة أن هذا التعاون يعكس التزامها برفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تضع تجربة الحجاج والمعتمرين على رأس أولوياتها، واعتماد أحدث تقنيات إدارة الأصول والمرافق لضمان الكفاءة والاستدامة.