شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الحرمين" توقع مذكرة تعاون لتعزيز كفاءة الأصول والمرافق والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية