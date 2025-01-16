خاص لـ الخليج 365| علاء حمزة: طراد مسلسل أكشن ويعزز مفاهيم الصداقة.. وجديدي القادم 3 أعمال

مشاريع قادمة لـ علاء حمزة

آخر عمل عرض من تأليف علاء حمزة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يناير 2025 05:50 مساءً - تواجد المؤلف والكاتبفي العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل ""، الذي نظمته مجموعة "إم بي سي"، أمس الأربعاء، في موفي سينما بالبوليفارد، بحضور أبطال العمل، وتحدث لـ"الخليج 365" عن العمل قائلاً: "طراد اسم على مسمى العمل؛ يتحدث عن ثلاث شخصيات تسكن في حي شعبي، ويتعرض طراد إلى مشاكل أسرية تؤدي به إلى أن ينحرف قليلاً عن الصواب، وفي النهاية ينال جزاءه".وأكمل حمزة قائلاً: "العمل أكشن، يحرص على مفاهيم عديدة، منها المحبة بين الأصدقاء والكثير من الجوانب الأسرية المهمة".وعند سؤالنا لـ علاء حمزة: هل نجاح "ثانوية النسيم" قاده لعمل مسلسل آخر وهو "طراد" بنفس الأبطال؟ أجاب قائلاً: قد تكون الأجواء الشعبية التي قادت إلى نجاح مسلسل "ثانوية النسيم" أحد الأسباب التي حمستني بأن أكتب عملاً آخر بأجواء شعبية أيضاً، وهو الشيء الوحيد الذي يجمع بينهما، لكنّ العملين مختلفان تماماً، فمسلسل "طراد" له ثيمة درامية مختلفة عن مسلسل "ثانوية النسيم".وعند سؤالنا لـ علاء عن الفنان نايف البحر ورأيه عنه، قال: نايف أثبت نفسه كفنان، ولديه مخزون ثقافي جميل، وأيضاً قدرة على التقمص والأداء الجميل، وأتوقع له نجاحاً ومستقبلاً كبيراً، ويكفي أنه فنان استطاع من أول عمل له، وهو مسلسل "ثانوية النسيم"، أن يحقق نجاحاً كبيراً، وأتمنى أن أشاهد نايف بعمل سينمائي قريب بإذن الله.وعن سؤالنا لتوقعاته لمسلسل "طراد"، قال علاء: أتمنى أن يحقق عند عرضه نجاحاً ويعجب الناس.وعن مشاريعه القادمة، كشف علاء حمزة أن لديه 3 أعمال ستعرض الفترة القادمة؛ وهي مسلسل "أكثر من خوات" وهو مسلسل اجتماعي، ومسلسل "عمتي نوير"، ومسلسل "خذني جيتك" مع مجموعة من الكتّاب، حلقاته منفصلة.وكان آخر عمل لـ علاء حمزة هو مسلسل "خريف القلب"، وهو أول عمل درامي سعودي مقتبس من قصة تركية، تقع أحداثه في 90 حلقة، وتصدر الترند العالمي بعد عرض الحلقات الأولى منه في أكثر من دولة، والعمل إنتاج سعودي تركي، تبدأ أحداثه عندما تكتشف عائلتان، بعد "17" عاماً، حصول تبديل بين ابنتيهما يوم ولادتهما، فتنشأ ابنة العائلة الفقيرة في منزل الأسرة الثرية، والعكس بالعكس، وتبدأ التطورات بالتوالي من خلال الأحداث، وتحدث الكثير من المفاجآت بها.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ فكرت قاضي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان عبدالمحسن النمر، مروة محمد، إلهام علي، لبنى عبدالعزيز، فيصل الزهراني، تركي الشدادي، جود السفياني، أروى، فيصل الدوخي، وهند محمد.

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