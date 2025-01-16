شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف iPhone SE 4 تكشف عن مظهره الجديد والان مع تفاصيل الخبر

قد يتم إطلاق الجيل التالي من هواتف آيفون الأقل تكلفة من إنتاج شركة آبل في شهر مارس، فإن الضجة حول هاتف آيفون SE 4 تتزايد، وتأكيدًا للشائعات السابقة، يبدو أن هاتف آيفون SE 4 سيضم جسم آيفون 14، على الرغم من أنه سيضم كاميرا خلفية واحدة، وتعرض الوحدات المسربة الهاتف بلونين: الأزرق والأسود الداكن، على الرغم من أن الألوان النهائية قد تختلف عند إطلاق الجهاز رسميًا.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تكشف الصور المسربة أن هاتف آيفون SE 4 سيحتوى على مفتاح الرنين/الصمت على الجانب، وهي ميزة تمت إزالتها تمامًا من هواتف آيفون الرائدة بدءًا من آيفون 16.



هاتف ايفون الجديد

يتميز الجزء الخلفي من الجهاز بكاميرا واحدة إلى جانب مصباح يدوي، إذا كانت الشائعات صحيحة، فقد يحتوي على مستشعر بدقة 48 ميجا بكسل، وهي قفزة كبيرة من الكاميرا بدقة 12 ميجا بكسل الموجودة في سابقتها.

من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة، مما يجعله النموذج الأخير في تحول Apple إلى OLED لأجهزة iPhone.



هاتف ايفون المسرب

من المتوقع أيضًا أن يحمل iPhone الاقتصادي الجديد، المصمم مثل iPhone 14، بطاريته الخاصة، إذا كانت التسريبات دقيقة، فنحن نتطلع إلى قفزة من بطارية iPhone SE 3 بسعة 2018 مللي أمبير في الساعة إلى بطارية أقوى بسعة 3279 مللي أمبير في SE 4.

من الداخل، من المرجح أن يعمل iPhone SE 4 بشريحة A18، وهي نفس الشريحة الموجودة في iPhone 16 و16 Plus.

كما يشاع أنه سيأتي مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، مما سيمكن ميزات Apple Intelligence من العمل بسلاسة.

بشكل عام، يبدو iPhone SE 4 وكأنه ترقية كبيرة عن سابقه، وهذا التسريب الأخير يعزز هذا فقط، ويسلط الضوء على مدى تميزه عن iPhone SE 3.

ولكن، كما قد تتوقع، من المحتمل أن تأتي هذه الترقيات مع زيادة في السعر، وتشير الشائعات إلى سعر حوالي 500 دولار.

ومع ذلك، لا يزال هذا التسعير يتماشى مع الطرز الأخرى في فئتها، مثل Pixel 8a و OnePlus 13R الذي تم إطلاقه حديثًا.