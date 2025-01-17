شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مصر قدمت نموذجا فريدا من الدبلوماسية الفعالة لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلت جهود كبيرة لوقف إطلاق النار على غزة، موضحا أن هذه الجهود تأتي في إطار المسؤولية التاريخية التي تتحملها مصر تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدمت نموذجًا فريدًا من الدبلوماسية الفعالة والمساعي الإنسانية، حيث كانت من أوائل الدول التي تدخلت لوقف التصعيد العسكري وتجنب المزيد من التدهور الإنساني في القطاع، مشيرا إلى أنه أثمرت هذه الجهود عن تحقيق هدنة لوقف إطلاق النار، مما منح سكان غزة فرصة للعودة إلى حياتهم اليومية ولو بشكل مؤقت، وتخفيف الأعباء التي يواجهونها.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدور المصري لم يقتصر فقط على الوساطة السياسية، بل امتد ليشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في غزة.

وتابع النائب زكي عباس، أن مصر قامت بفتح معبر رفح لتسهيل مرور المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية العاجلة، في محاولة لتخفيف معاناة المواطنين الفلسطينيين في ظل الحصار والاعتداءات المتكررة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المبادرات تعكس عمق التزام مصر بدورها القيادي في المنطقة، ودعمها للقضية الفلسطينية ليس فقط من خلال المواقف السياسية، ولكن أيضًا عبر التحركات الإنسانية العاجلة التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين الأوضاع المعيشية لسكان القطاع.

وطالب النائب زكي عباس، المجتمع الدولي بضرورة البناء على هذه الهدنة والسعي نحو حل شامل للقضية الفلسطينية يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ويحقق الاستقرار الدائم في المنطقة، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا داعمًا قويًا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.