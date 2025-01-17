شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على طالب قتل شخصين طعنًا في مدرسة شمال سلوفاكيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل اليوم الخميس، شخصان طعنًا في مدرسة ثانوية في شمال سلوفاكيا.وأفادت خدمة الإنقاذ السلوفاكية بأن هناك شخصًا آخر في حالة حرجة.وحدثت وقائع الطعن في بلدة "سبيسكا ستارا فيس"، على الحدود مع بولندا.وفي بداية الأمر، لاذ المشتبه فيه بالفرار، لكن الشرطة قالت إنها القت القبض عليه بعد وقت قصير من الهجوم.وأوضحت الشرطة أن المشتبه فيه هاجم مُدرسا وطالبين.