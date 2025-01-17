طرح تذاكر النزال الكبير “The Last Crescendo” على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن الثقيل الخفيف

طرحت يوم (الخميس) تذاكر النزال الكبير “The Last Crescendo” الذي سيقام على لقب بطولة العالم الموحدة للوزن الثقيل الخفيف مرة أخرى، عندما يتواجه الكندي أرتور بيتيربييف، حامل اللقب مع الروسي ديميتري بيفول يوم الـ ٢٢ من فبراير المقبل على حلبة “المملكة أرينا”.

التذاكر التي أصبحت متاحة للجمهور على منصةwebook ، حيث ينتظر العالم نزالاً مثيراً يجمع أرتور بيتيربييف حامل اللقب مع سجل مثالي يضم ٢١ انتصارًا دون هزيمة، منها ٢٠ بالضربة القاضية، و ديميتري بيفول، الذي يملك سجلًا مميزًا بـ ٢٣ انتصارًا، منها ١٢ بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة فقط كانت قد حدثت أمام منافسه الذي يسعى لإعادة مواجهته ليثأر منه.

كما تشمل النزالات مواجهتين سعوديتين من خلال الملاكمين الصاعدين زياد المعيوف ومحمد العقل، الذي سيواجهان خصمين ينتظر تحديدهما لاحقاً.

وإلى جانب النزال الرئيسي، ستكون “The Last Crescendo” ساحة لعدة نزالات قوية، حيث سيخوض دانييل دوبوا معركة شرسة ضد جوزيف باركر على لقب الاتحاد الدولي للوزن الثقيل، فيما سيتنافس شاكور ستيفنسون وفلويد شوفيلد على لقب مجلس الملاكمة العالمي للوزن الخفيف.

كما سيشهد الحدث مواجهات أخرى منها نزال كارلوس آدامز أمام حمزة شيراز على لقب الوزن المتوسط، ولقاء فيرجيل أورتيز جونيور مع إسرائيل مادريموف على لقب الوزن فوق المتوسط المؤقت.

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بالإضافة إلى ذلك، ستحتدم المنافسة بين زهيلي زانغ و اجيت كابايل على لقب الوزن الثقيل المؤقت فيما سيكون النزال بين جوشوا بواتسي وكالوم سميث على لقب الوزن الثقيل الخفيف المؤقت، حاسماً ومليئاً بالندية.

هذا النزال الاستثنائي، الذي يجمع بين عمالقة الملاكمة، يعد بمثابة تتويج للمنافسات في عالم الملاكمة، مع مواجهات حاسمة تجمع نخبة من الأبطال الدوليين الذين يطمحون إلى تحقيق الفوز ضمن واحد من أهم فعاليات موسم الرياض.