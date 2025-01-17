شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الجمعة 17-1- 2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر اليورو اليوم الجمعة 17-1- 2025، أمام الجنيه المصرى في البنوك العاملة فى مصر، وشهد استقرارًا في الأسعار بكل البنوك، نظرًا للعطلة الأسبوعية، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 51.71 جنيه للشراء، و51.82 جنيه للبيع، سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 51.69 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

51.71 جنيه للشراء.

51.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.69 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

51.72 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.66 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.76 جنيه للشراء.

51.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.83 جنيه للشراء.

52.01 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

51.74 جنيه للشراء.

51.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.76 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.