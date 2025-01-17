شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: الدولة نجحت في إجهاض مخططات أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن حرب الشائعات التى شنها إعلام المطاريد ولجانهم الالكترونية على الدولة المصرية هدفها النيل من الدولة، وزعزعة استقرارها، ولكن الأحداث ومواقف القيادة السياسية أجهضت كل مخططات أهل الشر بالحكمة والعمل والقوة.

وأضاف في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن جهود الدولة المصرية وقياداتها فى وقف إطلاق النار فى غزة والوقوف أمام مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية يؤكد للكافة أن مصر هى الدولة القوية العفية مهما حاول أهل الشر من بث شائعات، أو وضع مخططات للنيل منها، فلم ولن تمس طالما قيادتها قوية وحكيمة وجيشها الباسل يحمى أراضيها وشعبها على درجة كبيرة من الوعى وعند شعوره بالخطر يلتف حول قيادته وجيشه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية ترد على الشائعات بالأفعال أما الكلام فنتركه لمن لا حيلة له غيره، والشائعات هى حيلتهم ظنا منهم أنها ستنجح فى تفكيك النسيج الوطنى، ولكن هذا يستحيل حدوثه مهما كانت الظروف والضغوط.