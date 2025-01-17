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الاختبار الأكثر تعقيدا.. إطلاق صاروخ ستارشيب العملاق

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أ ب - تكساس 0 تبليغ

الاختبار الأكثر تعقيدا.. إطلاق صاروخ ستارشيب العملاق

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الدمام - شريف احمد - انطلق الصاروخ ستارشيب العملاق التابع لشركة سبيس إكس يوم الخميس في الاختبار الأكثر تعقيدا حتى الآن، مع سعي إيلون ماسك لتكرار عملية التقاط المعزز بواسطة ذراعين ميكانيكيتين عملاقتين.
وحلق الصاروخ البالغ طوله 123 مترا من أقصى جنوب تكساس، محلقا فوق خليج المكسيك في وقت متأخر من بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

صاروخ ستارشيب العملاق

كان مؤسس الشركة والمدير التنفيذي ماسك يهدف إلى تنفيذ عملية التقاط جديدة للمعزز عند منصة الإطلاق بعد عدة دقائق من الرحلة، مكررا الإنجاز الذي تحقق في أكتوبر الماضي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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