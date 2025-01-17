شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. الرعاية الافتراضية تنفذ 332 ألف موعد خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مستشفى الملك عبدالعزيز يتصدر

تسهيل الوصول للخدمات الصحية

الدمام - شريف احمد - نفذ برنامج الرعاية الافتراضية لتجمع مكة المكرمة الصحي 332122 موعدًا، ضمن الموعد الافتراضي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة له خلال العام الماضي 2024.يعكس ذلك التزام النظام الصحي بتقديم خدمات رعاية صحية متقدمة ومتكاملة للمجتمع.تصدر مستشفى الملك عبدالعزيز بقية المستشفيات بتنفيذ 31254 موعدًا.وأوضح تجمع مكة الصحي أن مراكز الرعاية الصحية الأولية نفذت 195161 موعدًا افتراضيًا، بينما بلغ عدد المواعيد في مدينة الملك عبدالله الطبية 17821.ونفذ مستشفى ابن سينا 4848، ومستشفى القنفذة العام 2382، ومستشفى الكامل 69، ومستشفى المظيلف 6771، فيما نفذ مستشفى النور التخصصي 27778، ومستشفى الملك فيصل 6767، ومستشفى الولادة والأطفال 14449.ومستشفى ثريبان العام 4230، ومستشفى جنوب القنفذة 4666، ومستشفى حراء العام 9871، ومستشفى خليص العام 2256، ومستشفى نمرة العام 3799 موعدًا.تُمكّن خدمة العيادات عن بُعد المريض من الحصول على الرعاية الطبية من خلال تطبيق (صحتي)، وذلك لتسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، سواء للمتابعة أو للمواعيد الجديدة.وبذلك يخفف معدل زيارات المستفيدين للمستشفيات والمراكز الصحية الحضورية للحالات غير الطارئة، ويزيد معدل رضا المستفيدين من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات الصحية.