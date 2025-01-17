شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. سماء غائمة وأمطار خفيفة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة في المملكة.

حسب بيان الأرصاد، يتوقع أن تسود سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: متوسط الموج.