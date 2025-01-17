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قرقاش: 17 يناير.. تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية

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قرقاش: 17 يناير.. تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن 17 من يناير 2022، تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادتنا ونموذجنا الناجح.

وقال معاليه عبر منصة إكس:"17 يناير 2022، تاريخ وطني يجسد معاني النخوة والجاهزية والقدرة على حماية سيادتنا ونموذجنا الناجح. هجوم إرهابي غادر قابلته الإمارات بحزم وشفافية، وبرسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالإمارات ومنجزاتها. الأوطان تبنى بالتضحيات وتبقى الإمارات واحة للأمن والاستقرار بحكمة وعزم قيادتها وتلاحم شعبها الوفي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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