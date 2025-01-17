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الامارات | عبدالله بن زايد: بلادنا في أيد أمينة ونهجها راسخ في دحر الإرهاب

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | عبدالله بن زايد: بلادنا في أيد أمينة ونهجها راسخ في دحر الإرهاب 1/2
  • الامارات | عبدالله بن زايد: بلادنا في أيد أمينة ونهجها راسخ في دحر الإرهاب 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن ذكرى 17 يناير تجسد وحدة شعب دولة الإمارات والتفافه حول قيادته الحكيمة.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" : "تجسد ذكرى 17 يناير وحدة شعب دولة الإمارات والتفافه حول قيادته الحكيمة .. بلادنا في أيد أمينة ويقظة وماضية في نهجها الراسخ في دحر التطرف والإرهاب ودعم التعايش والازدهار .. حاضرنا مزدهر ومستقبلنا مشرق إن شاء الله".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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