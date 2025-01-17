الامارات | 9 شروط إلزامية للحصول على سلفة الزواج الميسر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي تسعة شروط إلزامية للحصول على منحة الزواج الميسر، البالغة 150 ألف درهم دون فوائد أو رسوم، مشيرة إلى تلقيها 515 طلباً للحصول على السلفة منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024، وقد بلغت نسبة الطلبات المستوفية لكل الشروط 58% من إجمالي الطلبات التي استقبلتها، فيما لم تستوفِ 32% الشروط المطلوبة للاستفادة، ويجري حالياً مراجعة 10% من الطلبات، وسيتم إبلاغ أصحاب الطلبات التي تمت الموافقة عليها، للتحقق من الملاءة الائتمانية لمقدمي الطلبات المرشحة، والتي سيتولاها البنك، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتفصيلاً، أكدت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أنها تقدم خدمة سلفة الزواج، ضمن برنامج «نمو الأسرة الإماراتية»، بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، من خلال تقديم سلفة مالية تصل إلى 150 ألف درهم دون فوائد أو رسوم، بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة، ويسهم في توفير أعلى مقومات الاستقرار الأسري، وتشجيع الشباب على الزواج والإنجاب، ودعمهم لتكوين أسر مترابطة، عبر نشر ثقافة الزواج الميسّر، ودوره في تعزيز استقرار الحياة الزوجية، وتخفيف الضغوط المالية على الشباب.

وأشارت الهيئة، على موقعها الإلكتروني، إلى وجود تسعة شروط ومعايير لخدمة سلفة الزواج الميسّر، تشمل أن يكون الأزواج من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الزوج حاملاً لخلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، واستكمال التسجيل في «مديم»، واختيار باقة الزفاف، ويجب ألا يكون مقدم الطلب قد سبق له الزواج من قبل باستثناء الأرمل، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند توقيع عقد الزواج.

وتتضمن بقية الشروط تقديم الطلب من قبل الزوج فقط، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يكون الراتب الشهري الإجمالي للزوج أقل من 60 ألف درهم بعد اقتطاع الاشتراك الشهري التقاعدي، وذلك في تاريخ تقديم الطلب، وأن يتمتع الزوج بالقدرة الائتمانية، وفقاً لسياسة الإقراض لدى البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى أن يكون استحقاق السلفة لمرة واحدة فقط.

من جانبها، أوضحت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أن سلفة الزواج الميسر تُمنح للمواطنين من إمارة أبوظبي، المقبلين على الزواج الذين تنطبق عليهم الشروط، لكي يستفيدوا منها في إقامة حفل زفاف يراعي متطلباتهم ويتماشى - في الوقت نفسه - مع العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وسيتم إعفاء المستفيدين من هذه المبادرة من دفع مبلغ 50 ألف درهم إماراتي من إجمالي مبلغ السلفة بعد مرور خمس سنوات على الزواج وإنجابهم طفلين.

وأشارت الدائرة إلى أن برنامج نمو الأسرة الإماراتية (نمو) يأتي في إطار استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، بهدف دعم نمو الأسر المواطنة في الإمارة، وتشجيع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة باعتبارها المحرّك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتشرف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي على البرنامج الذي يتضمن ست مبادرات رئيسة يتم تنفيذها عن طريق عدد من الشركاء، بما فيهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

وأشارت الدائرة إلى أن الدعم المقدّم للأسرة الإماراتية عبر برنامج «نمو»، لا يتوقف على سلفة الزواج الميسّر، حيث تدعم المبادرات الست المقدمة، رحلة نمو الأسرة الإماراتية منذ تكوينها وحتى نموها، وتشمل مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر تمديد إجازة الأمومة للمواطنات العاملات في القطاع الخاص ومساواتها بمثيلتها في القطاع الحكومي لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لتعزيز استقرار الأسر الإماراتية، ومساندة الآباء والأمهات لتمكينهم من تحمّل مسؤولية إنجاب الأطفال ورعايتهم والاهتمام بهم، ومبادرة دعم الأمهات الجدد من خلال خدمة الزيارات المنزلية لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للآباء والأمهات في الفترة التي تلي مرحلة الولادة والعناية بالرضع التي تعد إحدى المراحل الجميلة والحساسة في الوقت نفسه بالنسبة للزوجين والمولود، وهو ما سيسهم في إرشاد الوالدين لأفضل سبل التعامل مع المولود الحديث، وأهمية تعاونهما معاً في رعايته.

وتتضمن مبادرات «نمو»، إعفاء أصحاب الدخول الشهرية ما بين 21 و50 ألف درهم من سداد نسبة من مبلغ القروض السكنية، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني بنحو 30 ألف درهم عن المولود الرابع، و30 ألف درهم عن المولود الخامس، و40 ألف درهم عن المولود السادس، إضافة إلى مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية لأصحاب الدخول الشهرية التي تزيد على 50 ألف درهم، وتخفيض قيمة أقساطهم الشهرية من خلال تمديد فترة سداد القرض السكني لتسع سنوات، وذلك بواقع ثلاث سنوات عن كل مولود إضافي ابتداء من المولود الرابع إلى المولود السادس.

مساكن مؤقتة للمتزوجين حديثاً

أفادت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بأن توفير المساكن المؤقتة للمتزوجين حديثاً، يكون عبر تقديم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 50 ألف درهم، حيث يمكن أن تصل قيمة المساعدة إلى 75 ألف درهم، بناء على دخل المستفيد الشهري. وتستمر هذه المساعدة سنتين، ويمكن تجديدها بحد أقصى أربع سنوات.

وتستهدف هذه المبادرة المواطنين من إمارة أبوظبي ممن لديهم طلب مكتمل لمنفعة سكنية لدى الهيئة، ويشمل ذلك طلب منحة مسكن، أو قرض شراء مسكن أو أرض، أو قرض بناء مسكن، وليست لديهم أي أملاك عقارية، حيث تقدّر المساعدة الإيجارية بناء على الدخل الشهري للمستفيد، مع حوافز محددة مرتبطة بالإنجاب خلال فترة الحصول على المساعدة، كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية المؤجرة ضمن نطاق إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك العين ومنطقة الظفرة.

«أبوظبي للدعم الاجتماعي»:

. الإعفاء من سداد 50 ألف درهم، بعد مرور 5 سنوات وإنجاب طفلين.

. البرنامج يشمل 6 مبادرات تدعم رحلة نمو الأسرة الإماراتية، منذ تكوينها وحتى نموها.

. 515 طلباً تلقتها الهيئة للحصول على السلفة منذ إطلاق الخدمة في سبتمبر 2024.