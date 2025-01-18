أحمد بن محمد والشيوخ يحضرون أفراح الكندي والمهيري

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي في مجلس أم سقيم بدبي؛ بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وقد بارك سموهما للعروسين وذويهما، متمنيين لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي بمناسبة زفاف نجله مروان على كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري في مجلس أم سقيم بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياةً مستقرةً تسودها الموّدة والسعادة.