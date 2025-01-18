شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الدن المسرحى يغلق المشاركة فى دورته الخامسة مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق مهرجان الدن الدولى للمسرح، الذى يقام بسلطنة عمان، باب التقدم للمشاركة فى دورته الخامسة، التى من المقرر إقامتها فى أكتوبر المقبل، وذلك يوم 10 مارس.

وينقسم مهرجان الدن الدولى للمسرح، الذى انطلق فى عام 2015، إلى ثلاث مسابقات وهى: مسابقة مسرح الشارع، ومسابقة مسرح الكبار، ومسابقة مسرح الشارع، وكانت الشروط التي أعلنها القائمين على المهرجان للمشاركة هي: لا تقبل المشاركة في عروض المونودراما، ويفضل تناول العروض المسرحية مجموعة من القضايا الإنسانية المرتبطة بنشر ثقافة المحبة والسلام.

ويمنع التطرق إلى أى من القضايا الخلافية سياسيا أو مذهبيا أو طائفيا، ويمكن لنفس الفرقة التقدم بطلب المشاركة في جميع المسابقات وبأكثر من عرض، كما يمكن المشاركة لنفس الفرقة في جميع المسابقات وبأكثر من عرض، ويمكن كذلك المشاركة بعروض قد سبق عرضها في أي حدث أو مهرجان محلي أو دولي إلا التي سبق لها أن شاركت في الدورات السابقة للمهرجان.

ويهدف المهرجان إلى الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية وثقافية وفنية وتاريخية، وصناعة مجتمع إنسانه مبدع، ومبتكر وينافس عالميًّا، ويوفّر منصةً فريدة للحوار والتبادل الثقافي، إضافةً لسعيه لجعل سلطنة عُمان مركزًا مزدهرًا للسياحة الثقافية ليعرّف العالم أجمع بالفن العُماني.