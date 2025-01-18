شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية نقاد السينما تعقد حلقة نقاش مع فريق "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف جمعية نقاد السينما المصرية فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" يوم الأحد الموافق 26 يناير، بمقر الجمعية، حيث سيحضر كل من المخرج خالد منصور، المنتجة رشا حسنى، الكاتب محمد الحسينى، ومدير التصوير أحمد طارق بيومى.

ويقام ذلك فى إطار حرص الجمعية على تسليط الضوء على بعض التجارب، التي أثبتت حضورها في السوق السينمائي المصري، وحققت المعادلة التي جمعت بين القيمة الفنية للفيلم والتفاعل مع الجمهور العام، ما يعيد إلى الأذهان أفلاما مصرية كانت تحظى بجماهرية وشعبية إلى جانب الجودة الفنية.

وتدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو من إخراج المخرج خالد منصور، وبطولة عصام عمر وركين سعد وأحمد بهاء، والسيناريست محمد الحسيني، والمنتجة رشا حسني والمنتج محمد حفظي.

وكان فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو شارك خلال الفترة الماضية مابين مهرجان فينيسيا بإيطاليا وسينما ميد لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم والجائزة الكبرى، والمسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة بالمملكة العربية السعودية حيث فاز بجائزة لجنة التحكيم، المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.