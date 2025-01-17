شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عضو سابق في هيئة كبار العلماء بالسعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توفي، يوم أمس، العضو السابق في هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ الدكتور أحمد بن علي مباركي، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

ويعد الشيخ الراحل من مواليد عام 1368هـ، حيث ولد بقرية المنصورية بمنطقة جازان، وكرّس حياته في خدمة العلم والفتوى، وكان عضو إدارة البحوث العلمية والإفتاء.

وكان الشيخ مباركي عضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة