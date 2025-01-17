شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب حقوق الإنسان: شائعات الإخوان لن تنال من ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ، أن الشائعات التي تروجها جماعة الإخوان تستهدف النيل من استقرار الدولة وإضعاف ثقة المواطنين في مؤسساتها، إلا أن هذه المحاولات باتت مكشوفة للشعب المصري، موضحا أن الجماعة تستغل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام بشأن القضايا الداخلية والخارجية.

وأشار "التهامي"، إلى أن حزب الشعب الديمقراطي يدعم جهود الدولة في التصدي لهذه الحملات المشبوهة، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين لتوضيح الحقائق وكشف الأجندات الخفية وراء تلك الشائعات، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع، أحزابًا ومؤسسات وأفرادًا، لحماية الوطن من مخططات الإخوان التي لم تتوقف عن محاولات ضرب استقرار البلاد منذ سقوط حكمهم.

وشدد التهامي على أهمية الشفافية والإفصاح السريع عن المعلومات الصحيحة من قبل الجهات الرسمية، كخطوة استباقية لمواجهة الأكاذيب وتحصين المجتمع ضد أي محاولات للتشويش أو إثارة الفتن