شكرا لقرائتكم خبر عن مصيره بيد إدارة ترامب.. البيت الأبيض يعلّق على حظر تيك توك والان نبدء بالتفاصيل

حظر تيك توك في أمريكا

تأييد حظر تيك توك

الدمام - شريف احمد - أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن القرار النهائي بشأن مصير منصة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" في أمريكا يجب أن تتخذه الإدارة الجديدة بقيادة دونالد ترامب، بحسب "روسيا اليوم".وذكر البيت الأبيض في بيان: "نظرا للإطار الزمني، فإن الإدارة الحالية تدرك أن العمل على تنفيذ القانون حول المنصة سوف يقع على عاتق الإدارة القادمة".من جهته قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إن القرار بشأن مصير "تيك توك" سيكون بيده، بحسب تصريحات ترامب لشبكة CNN.الرئيس التنفيذي لتيك توك توجه بالشكر للرئيس ترامب على التزامه بالعمل، وإيجاد حل يبقي تيك توك متاحًا في الولايات المتحدة.كذلك أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قرار تنفيذ حظر تيك توك في الولايات المتحدة يعود للرئيس المنتخب دونالد ترامب.كانت أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، القانون الفيدرالي الذي يحظر تطبيق تيك توك اعتبارًا من الأحد ما لم يُباع من جانب الشركة الأم التي تتخذ من الصين مقرًا لها.وأوضحت المحكمة العليا الأمريكية إن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك أو مستخدميه، البالغ عددهم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، المتعلقة بتقييد حرية التعبير.