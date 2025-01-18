إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلنت السلطات السورية، أمس، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها «نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مديرية الأمن العام في طرطوس أنه «بعد التنسيق مع السلطات في محافظة طرطوس ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية».