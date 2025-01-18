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إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

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إحباط محاولة تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (الاتحاد، وكالات)

أعلنت السلطات السورية، أمس، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها «نجحت في ضبط أسلحة نارية وقذائف صاروخية كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مديرية الأمن العام في طرطوس أنه «بعد التنسيق مع السلطات في محافظة طرطوس ومن خلال متابعة ورصد مستمرين، تم إحباط عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، ومصادرة الأسلحة والصواريخ قبيل دخولها الأراضي اللبنانية».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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