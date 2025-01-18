الامارات | «أوتو سيزون دبي للتسوق».. عروض ملهمة ومسابقات مشوقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الدورة الأولى من «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، التي أقيمت ضمن الفعاليات الجديدة المميزة للدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق نجاحاً كبيراً، حيث جمعت سكان المدينة وزوارها احتفاءً بشغف السيارات بأسلوب مبهر. وتم إطلاق هذه الاحتفالية من 1 حتى 12 يناير 2025، وقدمت 16 نشاطاً وحدثاً مميزاً، إلى جانب استعراضات مذهلة، وفعاليات مجتمعية فريدة. وأتاحت الفعالية أيضاً لسكان المدينة وزوارها فرصة استعراض أحدث الابتكارات في عالم السيارات، مع الاستمتاع بتجارب لا تُنسى.

ويؤكد حجم ونجاح الفعالية التي نظمتها «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة» قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تعد جزءاً أساسياً من استراتيجية دبي الاقتصادية ومكانة المدينة وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات. وأسهم الشركاء الحكوميون في الارتقاء بتنظيم الفعالية ومعايير السلامة والأمان فيها، فيما أقام الشركاء من القطاع الخاص منصات وفرت تجارب مميزة وعززت المشاركة المجتمعية.

عشاق السيارات

واستضافت العديد من الوجهات الشهيرة في دبي مثل «دبي هيلز مول»، و«سيتي سنتر مردف»، و«حلبة دبي أوتودروم»، و«&e إم أو تي بي»، و«دبي فستيفال سيتي» عروضاً ملهمة، ومسابقات مشوقة، ومزاد WEB3 Auction، بينما تصدرت المواكب المتنوعة المشهد في شوارع دبي، مثل موكب Super Cars Parade، وموكب Dubai Ducati Ride 2025 DDR25، وموكب ميشلان 24 ساعة دبي، وفعالية «يلا دبي × أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق»، وموكب PowerDose Parade، ومعرض «ذا مردف موتور شو». كما أضافت اللقاءات المميزة والمفيدة في المقاهي المنتشرة في المدينة لمسة مميزة لهذه الدورة، حيث ساعدت على تبادل المعرفة وبناء العلاقات بين عشاق السيارات والخبراء والمبتدئين، وأقيم العديد من اللقاءات مثل «ذا أنكومون x مهرجان دبي للتسوق» في المرموم، وفي الكثير من المقاهي والمطاعم الشهيرة مثل «بايكرز كافيه» و«كارز آند كوكيز»، وأضفت هذه اللقاءات أجواء نابضة بالحيوية، ومكنت المشاركين من تبادل الأفكار والقصص، ما عزز المشاركة المجتمعية والروح الاحتفالية التي تتميز بها فعالية «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق».

حدث فريد

ويقام ضمن فعاليات «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» على مسرح إم أو تي بي في حي دبي للتصميم مزاد WEB3 Auction، الذي يفتح الفرصة أمام المشاركين للمزايدة على سيارات مختلفة وذات مواصفات نادرة، والذي وصفه المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الدكتور مروان الزرعوني بالحدث الفريد من نوعه، وقال: «نفخر باستضافة مزاد WEB3 Auction الرائد ضمن الدورة الأولى لفعالية (أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق)، حيث يمثل حدثاً فريداً من نوعه يجمع بين تقنية البلوك تشين وفن تصميم وصناعة السيارات. وتمثلت رؤيتنا لهذه الفعالية في توفير منصة استثنائية ترتقي بالفخامة والابتكار، وتمنح عشاق السيارات النادرة فرصة لاقتناء سيارة فريدة من نوعها». ويتميز المزاد عن غيره من المزادات التقليدية، حيث يمكن للمشاركين المزايدة على السيارات النادرة والرائدة، وكذلك على مجموعة من الرموز غير القابلة للاستبدال phygital automotive NFTs، بحيث يطلق نوعاً جديداً من الأصول، ويوفر فرصة للتميز في العالم الحقيقي والرقمي على حد سواء.

مزاد على سيارة نادرة

يقام مزاد WEB3 Auction الفريد من نوعه ضمن فعاليات «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق» حتى 19 يناير من الساعة 7:45 مساءً حتى 8:45 مساءً على مسرح إم أو تي بي في حي دبي للتصميم. ويقدم الحدث الحصري للزوار فرصة نادرة للمزايدة على أول سيارة Phygital Art Car مرخصة وموثقة بتقنية «البلوك تشين»، والتي توفر عضوية في نادي السيارات الفنية الرقمية الأول في العالم، والتي تفتح المجال للوصول إلى عالم الأصول الرقمية والمادية الذي يمزج بين السيارات الفاخرة والابتكارات الرقمية الرائدة. وتتزين هذه السيارة بعمل فني من إبداع الفنان المتخصص في الفن الرقمي «VESA»، الحائز على جوائز دولية، والذي يبيع أيضاً عملاً فنياً يعتمد على تقنية البلوك تشين من عام 2017 بعنوان «Soldier of Fortune»، ويمكن للزوار أيضاً المزايدة على عدد من الأعمال الفنية للفنان Robin Hoodd وقطعة فريدة من نوعها من فريق ArtCar. وتقام المزايدة عبر الإنترنت مباشرة على موقع «دبي آرت كار».

. 16 حدثاً مميزاً إلى جانب استعراضات مذهلة وفعاليات مجتمعية فريدة.