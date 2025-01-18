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الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري

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دبي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 1/2
  • الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي، أمس، في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله مروان إلى كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وبارك سموه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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