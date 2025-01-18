الامارات | منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري

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شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي، أمس، في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله مروان إلى كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.
وبارك سموه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة زوجية سعيدة ومستقرة.
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