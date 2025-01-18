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تفجير مربعات سكنية كاملة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف على غزة

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واس - غزة  0 تبليغ

  • تفجير مربعات سكنية كاملة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف على غزة 1/2
  • تفجير مربعات سكنية كاملة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف على غزة 2/2

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الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة.

العدوان على غزة

وترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجير مربعات سكنية كاملة شمال قطاع غزة، الذي شهد على مدار العدوان الإسرائيلي تدمير أكثر من 80 % من المنازل والمنشآت والبنية التحتية.
كما وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 117 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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