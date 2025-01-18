شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير مربعات سكنية كاملة.. استشهاد 3 فلسطينيين في قصف على غزة والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، على مدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية في المستشفى الأهلي العربي بمدينة غزة، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي تجمعًا للفلسطينيين في حي التفاح بمدينة غزة.وترافق ذلك مع مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجير مربعات سكنية كاملة شمال قطاع غزة، الذي شهد على مدار العدوان الإسرائيلي تدمير أكثر من 80 % من المنازل والمنشآت والبنية التحتية.كما وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 117 فلسطينيًا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.