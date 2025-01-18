شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق السبت 18 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية حيث يتم تقييم الطلاب حسب جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تم إعلانها من قبل المديريات التعليمية حتى 23 يناير 2025.

وشدد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بانضباط منظومة الامتحانات على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات لمنع دخول أى أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة داخل اللجان الامتحانية.

وحذرت المديريات التعليمية الطلاب من حيازة التليفون المحمول والأجهزة الإلكترونية التى تساعد على الغش داخل اللجان الإمتحانية سواء مع المراقبين أو الطلاب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصدها من مخالفات وفقًا للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات فى هذا الشأن، حيث شددت المديريات على أهمية تحقيق الانضباط والالتزام داخل اللجان والمتابعة بشكل دقيق لمنع أى محاولات غش.

الجدير بالذكر أن الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفع قيمة مكافأة امتحانات الشهادة الإعدادية " بدل المراقبة" من 25 جنيها لـ130 جنيها لليوم الواحد.