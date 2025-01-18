شكرا لقرائتكم خبر عن نمو إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.4 مليون طن خلال 7 شهور بزيادة 2.1 مليون والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتوزع إنتاج الأسمنت بين 3.914 مليون طن خلال شهر يناير 2024 مقابل 4.033 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبين 3.33 مليون طن خلال فبراير 2024 مقابل 3.283 مليون طن خلال فبراير 2023، وبين 3.742 مليون طن خلال مارس 2024 مقابل 3.272 مليون طن خلال مارس 2023، وبين 2.455 مليون طن خلال أبريل 2024 مقابل 2.91 مليون طن خلال أبريل 2023.

كما وزع حجم إنتاج الأسمنت إلى 3.421 مليون طن خلال شهر مايو 2024 مقابل 3.043 مليون طن خلال نفس الشهر من العام الماضي، وبين 4.369 مليون طن خلال يونيو 2024 مقابل 3.291 مليون طن خلال يونيو 2023، وبين 4.159 مليون طن خلال يوليو 2024 مقابل 3.467 مليون طن خلال يوليو 2023.

كما انخفضت مبيعات الأسمنت إلى 22.185 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 مقابل مع 21.127 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 1.058 مليون طن، وزاد متوسط سعر طن الأسمنت من 2262 جنيه في يوليو 2023 إلى 2733 جنيه في يوليو 2024.

ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضًا من 48.7 مليون طن عام 2019.

وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت.