انت الان تتابع خبر "يا جولاني يا حبيب اقصف اقصف تل أبيب".. تظاهرة في حمص تطالب بـ"مقاتلة إسرائيل"! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واظهرت مقاطع فيديو لعشرات المحتجين في حمص ضد التوغل الإسرائيلي المتزايد في سوريا، حيث رددوا شعار "ياجولاني ياحبيب.. اقصف اقصف تل ابيب".

وقال مغردون ان هذا الشعار كان يطلقه أهالي حمص باسم بشار الأسد سابقا واستبدلوه الان بالجولاني، فيما تضاربت المعلومات حول حقيقة هذا الاحتجاج ودوافعه والشخصيات الذي وراءه وما اذا كان عفويًا.

ويشكل السنة الأغلبية في محافظة حمص مع اقلية من العلويين والمسيحيين، وعند اسقاط المحافظة بيد المعارضة المسلحة الشهر الماضي كانت هي البوابة الأخيرة لدمشق والتي أدت الى سقوط نظام الأسد.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا في اليوم التالي لسقوط نظام الأسد ودمرت الجزء الأكبر من أسلحة الجيش السوري، واحتلت مناطق واسعة من المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل ولاسيما منطقة جبل الشيخ الاستراتيجي، فيما أصبحت القوات الإسرائيلية على بعد 25 كيلومتر فقط من دمشق.

من جانبه اعترض قائد الإدارة السورية الجديدة احمد الشرع على التوغل الإسرائيلي معتبرا انه مخالف للاعراف والقوانين الدولية، الا انه اكد ان سوريا لا تريد الدخول في أي حرب مع أي جهة، فيما تعرض الموقف الضعيف للإدارة السورية الجديدة تجاه التوغل الإسرائيلي لانتقادات شديدة.