الخليج اليوم .. محمد بن زايد والشرع يبحثان العلاقات الثنائية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تلقى رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، اتصالاً هاتفياً من القائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، إذ جرى في أثناء الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، جدد محمد بن زايد تأكيد موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، فضلاً عن دعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، طبقاً لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية" وام" .

أما وكالة الأنباء السورية، سانا فإنها أشارت إلى أن فحوى الاتصال الذي جمع الشرع برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد قد تضمن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

وذكرت سانا أن الجانبين شددا على أهمية التنسيق المستمر، وتكثيف الجهود لدعم السوريين وحماية وحدة أراضيه والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

في هذه الأثناء، كان وزير الخارجية الإماراتي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني التطورات في سوريا كما ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الإمارات أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا، مشددة على موقفها الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، إذ تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري من أجل مستقبل مزدهر.