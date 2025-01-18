شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد لرئيس مجلس الشيوخ الإيطالى: تونس لن تكون معبرا للمهاجرين غير الشرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس التونسى قيس سعيّد، الجمعة، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ايغنازيو لاروسا بقصر قرطاج.

وأكد سعيّد على تميز العلاقات بين الشعبين الصديقين وعلى الإرادة المشتركة بين الدولتين التونسية والإيطالية لمزيد من تطوير العلاقات في كافة المجالات خاصة منها السياسية والاقتصادية.

كما استعرض الجانبان مشاغل الجالية التونسية المقيمة بإيطاليا حيث تمت الإشادة بما تمّ التوصل إليه، من اتفاق بخصوص الاعتراف المتبادل برخص السياقة في البلدين.

كما تم التطرق إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تُتاجر بالبشر سواء في شمال المتوسط أو في عدد من دول افريقيا جنوب الصحراء.

وأكد سعيد على أن تونس تحملت الكثير وعلى دول الشمال أن تضاعف جهودها حتى يعود هؤلاء الضحايا إلى ديارهم ويتمكنوا من العيش الكريم فيها.

وشدد على أن تونس ترفض أن تكون ممراً أو مقراً، هذا فضلا عن أن الاستقرار في المنطقة هدف يحقق مصلحة الجميع.