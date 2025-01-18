الامارات | محمد بن راشد بن محمد بن راشد يحضر أفراح الكندي والمهيري

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد بن محمد بن راشد يحضر أفراح الكندي والمهيري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي، في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله مروان إلى كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.
وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مستقرة تسودها المودة والسعادة.
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