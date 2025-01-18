الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجزاء في دبي آسيوياً بتهمة بيع منتجات مقلدة من علامة تجارية أصلية بغرامة 10 آلاف درهم ومصادرة المضبوطات التي كانت بحوزته.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن معلومات وردت إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي عن إدارة المتهم شقة في بناية بإحدى المناطق التجارية، وأن بحوزته كمية كبيرة من منتجات مقلدة تحمل علامة تجارية شهيرة، تشمل حقائب نسائية وأغطية هواتف وأحزمة.

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