شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز أمام دجوليبا المالى اليوم السبت فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع فريق نادي بيراميدز مع فريق دجوليبا المالى في الجولة السادسة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا ، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب مجموعة بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا

يحتل بيراميدز والترجي صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، جمعها كل فريق من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة وتلقي هزيمة واحدة ولكن المواجهات المباشرة بين الفريقين ترجح كفة بطل تونس، بينما يأتي ساجرادا في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ويتذيل دجوليبا المجموعة برصيد نقطتين.

2_القيمة التسويقية لبيراميدز ودجوليبا المالى

تبلغ القيمة التسويقية لفريق بيراميدز 21.73 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية لساجرادا الانجولى 125 ألف يورو.

3_حكم مباراة بيراميدز ودجوليبا المالى

يدير المباراة طاقم حكام من السودان، بقيادة الحكم محمود علي إسماعيل، ويعاونه محمد عبد الله الحكم المساعد الأول، وعمر حامد المساعد الثاني، وصبري فاضل الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، محمد أحمد سليمان من السودان، ويراقب أداء الحكام بشير حساني من تونس، وإبراهيم بيلاسين المنسق العام من الجزائر، والمنسق الإعلامي محمد السيسي من مصر، وهشام الأمين المنسق الأمني من السودان.

4_مشوار بيراميدز فى دوري الابطال

يخوض بيراميدز منافسات دوري أبطال أفريقيا للموسم الثاني على التوالي بعدما شارك في نسخة الموسم الماضي وودع من مرحلة المجموعات،وتأهل بيراميدز إلى مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية بعد عبور عقبة جيه كيه يو بطل زنجبار في الدور التمهيدي بعد الفوز بنتيجة 6-0 و3-1.

وتخطى بيراميدز أيضا عقبة الجيش الرواندي بعد التعادل في ملعب الأخير بنتيجة 1-1 ثم الفوز بالقاهرة بنتيجة 3-1 في دور الـ32 ، وكان بيراميدز قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الجولة الأولى على ساجرادا بخماسية مقابل هدف، ثم تعادل سلبياً مع دجوليبا المالى في ملعب الأخير ثم خسر من الترجى التونسى بهدفين دون رد في الجولة الثالثة ثم فاز على الترجى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على ساجرادا الانجولى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

5_القناة الناقلة لمباريات بيراميدز فى دورى ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات بيراميدز فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.