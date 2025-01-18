شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى: السولية أكثر لاعب بيفهمنى وأكرم توفيق بيخاف من الحشرات وربيعة "بخيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمدى فتحى، لاعب الوكرة القطرى: "إن عمرو السولية لاعب النادى الأهلى أكثر اللاعبين الذين لعبت معهم وكان هناك تفاهم كبير بيننا، ومكنتش هلعب مباراة القرن أمام الزمالك بنهائى أفريقيا".

وأكد حمدى فتحى خلال حواره مع مقدمى برنامج "كابيتانو مصر": "هناك لاعبون ينشغلون بالسوشيال ميديا وما يكتب عنهم وهذا خطأ كبير، أنا أركز في المباريات فقط ومهما قدمت من مستويات في المباراة وفريقك خسر فكأنك صفر، وتعرض لهزائم قاسية مثل الخسارة من السنغال بركلات الترجيح في تصفيات كأس العالم وكأس أفريقيا، وكذلك مع الأهلى، لازم تكون عندك ثقة في نفسك ولازم ترجع تانى بعد كل خسارة".

وأضاف لاعب الوكرة: "دائما بكون مكشر في التمرين والمباريات من التركيز، والبعض بدأ يركز معايا وياخد الصور خلال هذه التكشيرة".

وتابع: "مباراة القرن أمام الزمالك كنت مش هلعب كان هيلعب السولية وديانج لأنى كنت راجع من إصابة، فلما ديانج خرج بسبب كورونا لقيت نفسى أساسى، وموّت نفسى في المباراة من أجل الفوز".

وأوضح: "عمرو السولية أكتر لاعب لعبت معاه وكنا بنفهم بعض من غير كلام، وكنا بنشيل بعض في المباريات لو هو مش فايق أشيله والعكس، وكمان في الهجمات والارتداد".

وأضاف: "تعلمت في الأهلى الكثير من الأشياء المهمة مثل الالتزام والانضباط، وأكثر حاجة موجودة في الأهلى هي الروح مهما كنت وحش لازم تقاتل على الفوز".

وردا على الأسئلة السريعة: لاعب عامل دوشة دائما "كهربا"، أجدع لاعب "السولية"، يخاف من الحشرات "أكرم توفيق"، لاعب اتخده معاك فى الخناقات "ياسر إبراهيم"، لاعب هادئ "السولية"، لاعب بيغنى "إبراهيم عادل" صوته حلو وأسامة جلال، لاعب بيتعصب جدا "ياسر إبراهيم"، لاعب لا تفهمه "محمد عبد المنعم" بسبب طريقة كلامه، لاعب شياكة "السولية"، لاعب بخيل "رامى ربيعة"، لاعب كريم "السولية ومحمد هانى وتريزيجيه".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.