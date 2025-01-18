شكرا لقرائتكم خبر عن الغابة يضم يوسف حميده حارس الأهلي السابق في الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادي الغابة في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بضم يوسف حميده حارس مرمي شباب الأهلي السابق مواليد 2006.

ووقع يوسف حميده لنادي الغابة عصر اليوم الجمعة فى حضور شريف الحفناوى مدير الكرة بنادى الغابة بمصر الجديدة.

لعب يوسف حميدة فى صفوف قطاع الناشئين بالنادى الأهلي موسمى 2017 / 2018 و2018 / 2019 تحت قيادة أحمد رزق و موفق الباشا.

وانضم يوسف حميدة إلى فريق الغابة بعد متابعتة من خلال أيمن فاروق رئيس قطاع الكرة بالغابة و حسين فؤاد المدير الفنى لقطاع الناشئين و مدرب 2006 بنادى الغابة أثناء دورة المدارس الدولية فى الجونة منذ أسبوعين.

ويسعى نادي الغابة برئاسة سعيد اسماعيل رئيس مجلس الادارة و أعضاء المجلس محمود حسن و نبيل الحضرى المشرفين على قطاع كرة القدم بالنادى إلى تكوين قاعدة قوية فى قطاع الناشئين بجميع المراحل و ذلك للاستفادة المادية للنادى من خلال تسويق اللاعبين لأندية الدورى الممتاز المصرى و الأندية خارج مصر