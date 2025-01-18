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الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 1/2
  • الامارات | أحمد بن محمد يحضر أفراح الكندي والمهيري 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس الجمعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد سالم محمد سعيد الكندي في مجلس أم سقيم بدبي، بمناسبة زفاف نجله مروان إلى كريمة سالم عتيق خميس بن قبا المهيري.

وبارك سموه للعروسين وذويهما، متمنياً لهما دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالرفاه والبنين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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