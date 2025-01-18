الامارات | 29 كاتباً وروائياً في «مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب تنطلق من 24 إلى 27 يناير الجاري في المدينة الجامعية بالشارقة فعاليات الدورة الأولى من «مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي»، تحت شعار «حكاية إفريقيا».

ويضم المهرجان 29 كاتباً وروائياً من إفريقيا والإمارات، ويشمل 12 ورشة عمل، وثلاث ندوات ملهمة، وثماني حلقات نقاش للكتب. ومن أبرز فعاليات المهرجان جلسات سرد القصص، وعروض الطهي، والعروض الحية التي تمزج بين الإيقاعات الإفريقية واللمسات الأوبرالية.