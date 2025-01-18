شكرا لقرائتكم خبر عن كم سعر الدولار اليوم السبت 18 يناير 2025 فى البنوك الرئيسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 اليوم السبت 18 يناير 2025، أحدث أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية.

وتشهد أسعار الصرف تحديث بشكل لحظي مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت بالبنك الأهلى المصرى 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.35 جنيه للشراء و 50.45 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.35 جنيه للشراء.

50.45 جنيه للبيع.