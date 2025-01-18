شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية فى ثاني أسبوع خلال يناير.. 6 أسهم ترتفع بنسبة تتجاوز 15% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 15% خلال ثاني أسبوع في شهر يناير الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بنسبة 16.54% ليصل إلى مستوى 56.080 جنيه.

2- الدولية للأسمدة والكيماويات بنسبة 18.89% ليصل إلى مستوى 11.770 جنيه.

3- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 19.82% ليصل إلى مستوى 394.140 جنيه.

4- مصر للألومنيوم بنسبة 22.31% ليصل إلى مستوى 149.300 جنيه.

5- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بنسبة 33.66% ليصل إلى مستوى 12.150 جنيه.

6- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بنسبة 47.06% ليصل إلى مستوى 0.500 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 29605.12 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8229.69 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 11326.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 36784.66 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 10628.44 نقطة.