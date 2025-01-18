شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

أسرة العم رفعت، تأصلت في صناعة الفوانيس بأشكالها وأحجامها المختلفة بمدينة الزقازيق منذ أكثر من 150 عاما، وتحتفظ الورشة بكونها أقدم ورشة بمحافظة الشرقية وتطور الصناعة وتغيير أشكال الفوانيس وتصميماتها.

وتقول إيمان عبد المنعم صاحبة الـ 68 عاما، نستعد للشهر الكريم بتجهيز الفوانيس قبل رمضان بـ3 أشهر، فى الورشة التى ورثتها عن زوجها الراحل رفعت السمكرى والتى ورثها عن جده ووالده، وتصنع فوانيس الصاج، لافتة إلى أن والد زوجها أول من أدخل تصنيع الفوانيس بمحافظة الشرقية.

وتضيف، "تعلمت فنون الصنعة من زوجها وهو نجل عمها فى نفس الوقت، حيث عملا سويا منذ طفولتهما، وفى ذلك الوقت كان يعتمد على الفوانيس بشكل أساسى فى الإنارة والزينة طوال العام، فكانت الورشة لا يمر يوما بدون ضغط شغل، فالفانوس كان يزين الحنطور ومراكب الصيد والشوارع والمساجد، وكنت أعمل منذ كان الفانوس يباع بخمسة صاغ".



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