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صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية

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  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 1/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 2/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 3/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 4/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 5/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 6/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 7/8
  • صناعة البهجة.. ورشة لتصنيع الفوانيس من الصاج عمرها أكثر من 150 عاما بالشرقية 8/8

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القاهرة - سامية سيد - الشرقية- فتحية الديب

السبت، 18 يناير 2025 03:30 ص

أسرة العم رفعت، تأصلت في صناعة الفوانيس بأشكالها وأحجامها المختلفة بمدينة الزقازيق منذ أكثر من 150 عاما، وتحتفظ الورشة بكونها أقدم ورشة بمحافظة الشرقية وتطور الصناعة وتغيير أشكال الفوانيس وتصميماتها.

وتقول إيمان عبد المنعم صاحبة الـ 68 عاما، نستعد للشهر الكريم بتجهيز الفوانيس قبل رمضان بـ3 أشهر، فى الورشة التى ورثتها عن زوجها الراحل رفعت السمكرى والتى ورثها عن جده ووالده، وتصنع فوانيس الصاج، لافتة إلى أن والد زوجها أول من أدخل تصنيع الفوانيس بمحافظة الشرقية.

وتضيف، "تعلمت فنون الصنعة من زوجها وهو نجل عمها فى نفس الوقت، حيث عملا سويا منذ طفولتهما، وفى ذلك الوقت كان يعتمد على الفوانيس بشكل أساسى فى الإنارة والزينة طوال العام، فكانت الورشة لا يمر يوما بدون ضغط شغل، فالفانوس كان يزين الحنطور ومراكب الصيد والشوارع والمساجد، وكنت أعمل منذ كان الفانوس يباع  بخمسة صاغ".

 

ابناء-واحفاد-العم-رفعت
ابناء-واحفاد-العم-رفعت

 

الحاجة-ايمان-زوجة-العم-رفعت
الحاجة-ايمان-زوجة-العم-رفعت

 

الفانوس-الصاج
الفانوس-الصاج

 

الفوانيس-الصاج
الفوانيس-الصاج

 

صناعة-فوانيس-رمضان
صناعة-فوانيس-رمضان

 

هنا-اقدم-ورشة-لتصنيع-فوانيس-رمضان
هنا-اقدم-ورشة-لتصنيع-فوانيس-رمضان

 

هنا-تنصع-البهجة
هنا-تنصع-البهجة

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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