كب كيك دايت بالشوفان والتوت.. حضريه في 5 دقايق وهيديكي 91 سعر حراري

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عندما يتعلق الأمر بإرضاء أذواق الأطفال في الطعام، فأنت ببساطة في حاجة إلى وجبة صحية ولذيذة المذاق، والحال ينطبق أيضا على من يتبع حميات غذائية ولا يناسبه تناول الحلويات والمخبوزات من الدقيق الأبيض، لذا يمكن تحضير كب كيك الشوفان والتوت، وهي حلوى ذات مذاق لذيذ، فاستخدام الشوفان يجعل الحلوى صحية، ما يشبع شهيتك من الحلويات، خاصة أنها تحتوي على 4 جرامات من البروتين، و91 سعر حراري فقط، وفقًا للموقع الهندي «boldsky».

وصفة كب كيك الشوفان والتوت

يمكنك تحضير كب كيك الشوفان والتوت في 5 دقائق، باستخدام المكونات التالية:

1 ملعقة كبيرة دقيق (مقسم)

1 كوب شوفان

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز

قليل من الملح

2 بيضة كبيرة (درجة حرارة الغرفة مخفوقة قليلاً)

1 كوب زبادي يوناني عادي

1.5 ملعقة كبيرة عسل (أو حسب الذوق)

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1 كوب توت أزرق (طازجة/ مجمدة)

طريقة عمل كب كيك الشوفان والتوت

قد يأخذ الكب كيك 15 دقيقة حتى يُخبز في الفرن، على النحو التالي:

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم ادهني قوالب الكب كيك بالزبدة (اختاري قوالب السيليكون إن أمكن في هذه الوصفة).

يُمزج الدقيق والشوفان ومسحوق الخبز والملح في وعاء كبير.

في وعاء آخر، اخفقي البيض واللبن والحليب والفانيليا وقليل من العسل.

اخلطي المكونات الرطبة مع المكونات الجافة، حتى تمتزج جيدًا (لا تبالغين في الخلط).

يُضاف التوت الأزرق إلى الدقيق المتبقي ويُطوى في الخليط.

تذوقي العجينة، وضيفي العسل إذا لزم الأمر.

نسكب العجينة في القوالب بشكل متساو.

اخبزيها لمدة 12-15 دقيقة، أو حتى يبدأ السطح بالتحول إلى اللون الذهبي.

يجب أن يخرج المسواك جافًا.

عندما يرتفع الكب كيك، انتظري حتى يبرد حسب المذاق.