شكرا لقرائتكم خبر عن وسط توقعات بمظاهرات.. ما المنتظر في حفل تنصيب دونالد ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

مراسم حفل تنصيب ترامب

حفل استقبال وألعاب نارية

خطة أمنية خلال مراسم تنصيب ترامب

المشاركون في حفل تنصيب ترامب

برنامج موسيقي

الدمام - شريف احمد - تتجه أنظار العالم حول حفل تنصيب دونالد ترامب، يوم الإثنين المقبل، بعد ثماني سنوات على مراسم تنصيبه الأولى.وسيصبح دونالد ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الاثنين في واشنطن التي تشهد ذروة فاعليات تمتد أربعة أيام وسط درجات حرارة قطبية متوقعة.وسيؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية ظهر الاثنين بمبنى الكابيتول، معقل الديموقراطية الأمريكية، وهو المكان نفسه الذي اقتحمته حشود من أنصاره لمنع المصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن.بعد ذلك يلقي الملياردير الجمهوري خطاب تنصيبه، ثم سينظم العرض التقليدي في الساحة الواسعة، حيث سيكون هناك 7500 مشارك، بمن فيهم المجموعات العسكرية والجامعية وحتى مجموعات الفروسية، قبل وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض.وينتهي برنامج اليوم التاريخي مساء بسلسلة من الحفلات الراقصة المعتادة. ومن المقرر أن يلقي دونالد ترامب ثلاث كلمات.وقبل ذلك، ستدشن الاحتفالات مساء السبت بحفل استقبال وألعاب نارية في أحد نوادي الغولف الذي يقع على بعد أقل من ساعة من واشنطن، وتحديدًا في فيرجينيا في ستيرلنغ.ومن أهم نقاط البرنامج، الاجتماع الذي سيُنظم بعد ظهر الأحد في وسط العاصمة الفدرالية، حيث يتحدث الرئيس المنتخب أيضا أمام الآلاف من أنصاره، ويختتم حفل التنصيب في الكاتدرائية الوطنية الثلاثاء.أصبحت واشنطن تشهد انتشارًا أمنيا غير مسبوق، بعد حملة انتخابية اتسمت بالعنف ومحاولتي اغتيال استهدفتا دونالد ترامب، الأولى وسط تجمع انتخابي.وفي تلك الأثناء حشد حوالى 25 ألفا من عناصر الشرطة والجيش، ونصبت حواجز على طول 48 كلم، وقناصة على الأسطح ومسيّرات في السماء.وتحدثت إدارة الاستعلامات المسؤولة عن حماية الشخصيات الرفيعة عن "خطة أمنية أكثر صلابة قليلًا" من مراسيم التنصيب السابقة، مبررة ذلك ب"بمناخ أكثر تهديدًا".كما تتوقع السلطات تظاهرات متوسطة الحجم مقارنة بالمسيرات المناهضة لترامب التي جمعت مئات الآلاف في حفل تنصيبه الأول في العام 2017.من المتوقع أن يكون العام 2025 الأبرد منذ 40 عاما، وفقا لموقع الطقس Accuweather، وبين بضعة سنتيمترات من الثلوج يمكن أن تتراكم الأحد ودرجة حرارة مقدرة بـ 12 تحت الصفر الاثنين، فإن الظروف القطبية قد تؤثر على سير الاحتفالات.هذا وسيضم جمهور الحاضرين ضيوفًا من أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا، بينهم يلون ماسك وسيشارك رئيس شركات أمازون جيف بيزوس ومن ميتا، مارك زوكربيرغ، ومن أبل تيم كوك.وفي الجانب السياسي، هناك غيابان بارزان عن حفل التنصيب، ميشيل أوباما ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية السابقة نانسي بيلوسي.ويحضر الحفل باراك أوباما الذي خلفه دونالد ترامب في ولايته الأولى عام 2017، ومن بين الضيوف الآخرين رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني والمجري فيكتور أوربان.كما أعلنت شخصيات أوروبية يمينية أخرى حضورها، مثل الفرنسيين ماريون ماريشال وإريك زمور، والبريطاني نايجل فاراج وأحد قادة حزب "البديل من أجل ألمانيا" تينو شروبالا.وأعلن أيضا عن برنامج موسيقي بإيقاعات مجموعة Village People في اجتماع الأحد، والتي أصبحت عنصرًا أساسيًا في اجتماعات دونالد ترامب، الذي اعتاد أداء بعض الرقصات.وستشارك مغنية الريف كاري أندروود والتينور كريستوفر ماتشيو في حفل الافتتاح.