شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 18-1-2025 فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت ، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً اليوم، متأثرةً بارتفاع الطلب العالمي وتذبذب أسعار الدولار، ووصل عيار 24 مبلغ 327.25 درهم.

عيار 24 سجل 327.25 درهم

عيار 22 سجل 303.00 درهم

عيار 21 سجل 293.50 درهم

عيار 18 سجل251.50 درهم

عيار 14 سجل 193.50 درهم

عيار 12 سجل 166.00 درهم

الاونصة سجلت 10178.50 درهم

الجنيه الذهب سجل 2348.00 درهم

الأونصة بالدولار سجلت 2716.08 دولار

وقامت مجموعة جولدمان ساكس (NYSE:GS) برفع توقعاتها للدولار، مستندة إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإمكانية فرض تعريفات جمركية أعلى قد تبطئ من وتيرة التيسير النقدي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضع ضغوطًا إضافية على أسعار الذهب باعتبار أن المعدن الأصفر يتحرك عكسيًا مع مؤشر الدولار الأمريكي، حيث إن ارتفاع الدولار يجعل الذهب المسعّر بالدولار أقل جاذبية للمشترين الأجانب.